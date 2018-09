Toussaint zwemt weer naar goud

Ze tikte in de finale aan in een tijd van 28,01. Daarmee was Toussaint sneller dan vorige week bij de eerste wereldbeker in Kazan waar ze zegevierde in 28,18. Ranomi Kromowidjojo eindigde als tweede in Doha met een persoonlijke record van 28,49.

Met haar winnende tijd was Toussaint tevreden. ,,In Kazan was ik nog verbaasd. Ik ben er echt blij mee. Het ging heel lekker en uiteindelijk leverde het een mooie tijd op.''

Kromowidjojo

Voor Kromowidjojo was haar tweede plaats wel een verrassing. ,,Ik wilde na de vorige race in Kazan heel graag een persoonlijk record zwemmen. En dat is gelukt. Mijn oude tijd was tien jaar oud. Ik kreeg woensdag op de training een 'masterclass' starten van Kira. Dat heeft me heel erg geholpen.''

Femke Heemskerk en Kromowidjojo moesten op de 50 meter vrije slag opnieuw hun meerdere erkennen in de Zweedse topper Sarah Sjöström. De veelvoudig wereldkampioene tikte aan in 23,99. Heemskerk werd tweede in een persoonlijke record van 24,54, gevolgd door Kromowidjojo op de derde plaats met een tijd van 24,62. Vorige week zegevierde Sjöström in Kazan op deze afstand eveneens, met Kromowidjojo als tweede en Heemskerk als derde.

In Doha behaalde Heemskerk eveneens zilver op de 400 meter vrij. Arno Kamminga eindigde als tweede op de 100 meter schoolslag. Mathys Goosen pakte brons op de 100 meter vlinderslag.