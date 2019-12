Badr Hari veel fitter volgens Passenier

De trainer van Hari beloofde dat zijn pupil op volle oorlogssterkte zal zijn in de Gelredome. „Luister, zo’n partij, in zo’n stadion, met zoveel mensen. Dan kun je niet onvoorbereid aankomen. Dan beledig je het publiek en zet je jezelf zwaar voor schut.”

In aanloop naar de eerste partij was Hari mede vanwege zijn gevangenisstraf niet honderd procent fit. „En toch ging het niet slecht. We stonden voor toen Badr die armblessure opliep”, aldus Passenier, die de ’motorpech’, zoals hij het noemt, wel aan had zien komen.

„Badr kwam destijds bij me binnen met de conditie van een wijkagent met een hernia. Hij moest veel krachttraining doen om fit te worden en was vaak al bekaf voordat hij bij mij de ring instapte. Meestal konden we na twintig minuten al stoppen. Er stond gewoon te veel spanning op zijn lichaam. Nu hebben we meer overleg gehad over de trainingen en de planning.”