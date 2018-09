Luiten zoekt nieuwe caddie

Michael ’Sponge’ Waite, die hij tweeënhalf jaar aan de tas had, heeft besloten bij Adam Scott te blijven.

De Australische topgolfer behaalde onder andere een derde plaats in het USPGA Championship, de laatste major van het jaar. „Het is jammer dat ’Sponge’ nu definitief de overstap maakt, maar ik heb er vrede mee”, aldus Luiten.

„Hij heeft een paar goede weken gehad met Scott. En zo werkt het ook in de golfwereld hè. We werken niet met contracten. Nu is het mijn caddie die vertrekt, maar ik kan net zo goed elk moment de relatie verbreken. Ik heb wel een paar nieuwe caddies op het oog waar ik mee aan de slag wil.”

