’Student’ Verstappen in de sauna

Max Verstappen (r.) dolt in het snikhete Singapore wat met Daniel Ricciardo, nu nog zijn ploeggenoot bij Red Bull. Ⓒ FOTO Peter van Egmond

SINGAPORE - Rond vijf uur ’s nachts naar bed en weten dat de wekker pas negen uur later weer gaat. Het klinkt als het ideale slaapritme voor een student of kroegtijger, maar ook Max Verstappen houdt zich deze dagen in Singapore keurig aan het Europese tijdschema van de Aziatische avondrace. Een Grand Prix die voelt als een uitputtingsslag.