Verstappen ziet af in Singapore

Ook in de avond stijgen de temperaturen in de cockpit gemakkelijk boven de vijftig graden uit. Het maakt Singapore tot de zwaarste race op de kalender.

„Fysiek zeker. Het is echt superwarm en zweten, zweten en nog eens zweten. Op zo’n circuit heb je als coureur weinig rustmomenten. Je bent alleen maar aan het ’werken’, zeg maar. Ook al doe ik mijn vizier open bij een pitstop, dan komt er alleen maar warme lucht naar binnen”, zegt Verstappen op het kleine terras voor de hospitality-ruimte van Red Bull, waarna hij desgevraagd een inkijkje geeft in zijn voorbereidingen.

„Het is een kwestie van gewend raken aan extreme hitte. Dat betekent meer sessies in de sauna, bijvoorbeeld. Dan probeer ik het daarin steeds langer vol te houden. We hebben ook eens oefeningen op de hometrainer in de sauna gedaan, maar dat is niet zo fijn… Daarnaast trainden we in plaats van ’s ochtends, midden op de dag. Gelukkig is in mijn woonplaats Monaco de luchtvochtigheid ook best hoog. We verliezen hier als coureurs tijdens een race twee à drie liter vocht. En je moet ook niet te veel drinken, want dan krijg je maagpijn.”

