Geschiedenis slechts bijzaak voor Kruijswijk

Steven Kruijswijk Ⓒ Telegraaf

LLEIDA - Dat hij de geschiedschrijving in eigen hand heeft, kan Steven Kruijswijk nauwelijks boeien. De Brabander wist niet eens dat hij op koers ligt om zondag als eerste Nederlander ooit in alle drie de grote rondes bij de eerste vijf te eindigen. „Voor een podiumplaats zou ik die andere topvijf klasseringen graag inleveren. Dat schat ik zelf hoger in”, geeft hij zijn ware ambities voor de laatste twee bergritten in deze Vuelta a España prijs.