Feyenoord: cultclub of topclub?

Zo moet het worden. Een iconisch stadion aan de Maas, woningbouw, hotels, de zogenaamde strip en De Kuip vol appartementen, sportscholen en een park. Ⓒ Illustratie Feyenoord City

ROTTERDAM - Krijgen Feyenoord en Rotterdam een nieuw iconisch voetbalstadion? Met die vraag worstelen supporters, politiek, architecten van OMA en vooral de leiding van Feyenoord nu het moment van beslissen in de verlenging is beland. Durft Feyenoord te kiezen voor een toekomst vol perspectieven in een voetbaltempel aan De Maas of komt er 20 jaar of langer geen structurele vooruitgang meer in de oude Kuip?