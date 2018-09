Dressuurteam buiten medailles op Wereldruiterspelen

Edward Gal, Hans Peter Minderhoud, Emmelie Scholtens en Madeleine Witte-Vrees kwamen niet verder dan vijfde plek. Wel is daarmee de olympische kwalificatie voor 2020 binnen. Duitsland won met overmacht het goud. De Amerikanen pakten voor thuispubliek het zilver en de Britten behaalden brons.

Gal reed met Glock’s Zonik een zeer sterke proef tot het uitrijden van de tweede pirouette even misging. Een dure fout, die hem zeker een paar plaatsen kostte. De score kwam uit op 77.19 procent en een zevende plek. “Dat was echt zonde, maar voor de rest ben ik heel tevreden,” aldus de huidig Nederlands kampioen. “Zonik had wel een beetje last van de hitte. Ik kon voelen dat hij energie verloor tijdens de rit. Hopelijk heeft hij nog genoeg reserves voor de Grand Prix Special morgen.”

Voordat Gal in de ring verscheen was al duidelijk dat de oranje equipe het podium niet zou halen. Scholtens kon met Apache eerder op de dag niet hoog genoeg scoren voor een medaille. “Het ging helaas niet zoals gepland. Apache kreeg bij het betreden van het stadion last van spanning en daardoor maakte we geen lekker begin. Vervolgens gingen ook de eners mis, waardoor we zeker twee procent lager hadden dan we normaal gesproken kunnen.” Het duo noteerde 72.73 procent en kwam op de 23e plaats terecht.

Morgen gaat de individuele strijd verder in de Grand Prix Special.