Voortvarende start Kroeze in eventing

Met haar paard Jane haalde ze een persoonlijk van 29.50 strafpunten en eindigde voorlopig als zevende. Alice Naber-Lozeman kwam ook aan de start, maar haar Harry Belafonte had last van spanning. Ze werd 38e met 39.90 strafpunten.

Kroeze, die debuteert op een internationaal kampioenschap, was na afloop erg blij met haar proef. “Het ging super goed. Ik kijk mijn ogen uit hier, het is fantastisch om een WK mee te maken. En al helemaal als je dan zo fijn kan beginnen. Ik kijk onwijs uit naar de cross zaterdag. Hoe zwaar het wordt hangt af van de eventuele regenval. De hindernissen zijn in ieder geval nu al behoorlijk imponerend, maar ook heel mooi.”

Naber-Lozeman stemde zich minder tevreden. “Harry vond de entourage heel eng en daardoor kon ik hem niet goed onder controle krijgen. Ik denk dat de cross hem prima past, maar het is een conditioneel en technisch zwaar parcours. We gaan het zien.”

De eventing gaat morgen verder met de tweede dag dressuur, waarin Raf Kooremans en Merel Blom voor het team in actie komen en Theo van Vendel als individuele starter.