Kruijswijk kan unieke prestatie leveren

„Voor een podiumplaats zou ik die andere topvijf klasseringen graag inleveren. Dat schat ik zelf hoger in”, geeft hij zijn ware ambities voor de laatste twee bergritten in deze Vuelta a España prijs.

De Nederlandse helden Jan Janssen en Joop Zoetemelk wisten allebei zowel de Tour als de Vuelta te winnen, maar in de Giro d’Italia stonden beiden nooit aan de start. Hennie Kuiper eindigde twee keer als tweede in de Tour, twee maal als vijfde in de Vuelta, maar kwam in zijn vier deelnames in de Giro niet verder dan een zestiende plaats.

Ook Ab Geldermans en Rini Wagtmans bleven op de zestiende plaats in de Giro steken, terwijl ze in de andere twee rondes in de topvijf eindigden. Erik Breukink werd tweede in de Giro, derde in de Tour en zevende in de Vuelta. Terwijl Tom Dumoulin met een Giro-zege, een tweede plaats in de Tour en een zesde plaats in de Vuelta nog het best presteerde.

