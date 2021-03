Tegenvaller voor Oranje en Inter: Stefan de Vrij test positief op corona

De Vrij zit thuis in quarantaine en mag van zijn club vier dagen niet aan alle teamactiviteiten deelnemen. Hij krijgt voorlopig ook geen toestemming om naar Nederland af te reizen.

De positieve test van De Vrij betekent ook dat de verdediger voorlopig niet beschikbaar is voor de duels van het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie met Turkije (24 maart), Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart).

De Vrij is een belangrijke kracht voor bondscoach Frank de Boer, die voorlopig ook nog geen beroep kan doen op centrale verdediger Virgil van Dijk. Matthijs de Ligt is wel weer beschikbaar.

Oranje verzamelt zich maandag in Zeist.

Het coronavirus heeft de afgelopen dagen om zich heen gegrepen bij Internazionale. Behalve De Vrij is ook Matiás Vecino donderdag in quarantaine gegaan. Doelman Samir Handanovic en verdediger Danilo D’Ambrosio testten eerder deze week ook al positief. Het voor zaterdag geplande competitieduel met Sassuolo is inmiddels van het programma gehaald.

Alle spelers van Internazionale worden maandag opnieuw op corona getest. Daarna wordt bekeken of de teamactiviteiten weer hervat kunnen worden. Inter staat bovenaan in de Serie A. De Vrij is een vaste waarde in het elftal van trainer Antonio Conte.