Lukaku verdedigt Mourinho

De Portugees maakt nogal eens was theater, maar volgens Lukaku zijn de emoties van Mourinho echt. „Wat ik mooi vind aan Mourinho is dat hij zijn emoties niet faket. Als hij boos is is hij boos en als hij blij is is hij blij”, vertelt de aanvaller uit België.

Mourinho heeft het dit seizoen moeilijk op Old Trafford. Ⓒ Getty Images

„Ik begrijp niet dat sommige mensen die oprechtheid niet kunnen waarderen. Ik weet wanneer hij boos en probeer hetgeen te doen wat hem weer blij maakt.”

Lukaku vindt dat hij goed kan omgaan met kritiek van de succestrainer van The Mancunians. „Ik voel me dan niet aangevallen. Ik kan tegen een stootje. Niet door het voetbal, wel door mijn achtergrond.”

Lukaku in actie in de Premier League. Ⓒ Getty Images

„Ik heb een goeie relatie met José. Hij maakt mij aan het lachen en laat de andere jongens lachen. Hij is echt een familieman. Hij vecht voor zijn spelers en is oprecht. Mensen moeten dat leren waarderen. De meeste managers in Engeland proberen tevreden over te komen, al zijn ze dat niet.”