Winnaar Vuelta laat Kelderman koud

Het merendeel van de volgers in de Vuelta-karavaan ziet de kleine Brit als de winnaar van de 73e editie die zondag in Madrid eindigt.

Bekijk ook: Kruijswijk kan unieke prestatie leveren

Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) tipt zijn Engelse collega van Mitchelton-Scott, al heeft hij geen voorkeur. „Van mij mag ook Alejandro Valverde winnen, maar volgens mij blijft de volgorde om de eerste twee plaatsen zoals die nu is. Yates heeft bewezen dat hij sterk is”, oordeelt de Brabander die slechts 26 seconden van een podiumplaats is verwijderd.

„Ik heb er eigenlijk nog niet zo over nagedacht en het kan me ook niet zoveel schelen, maar ik denk ook dat het Yates wordt”, zegt Wilco Kelderman van Team Sunweb. „Valverde heeft nog weleens een slechte dag en bovendien: hij moet zijn achterstand eerst nog wegwerken.”

Zijn ploegleider Aike Visbeek gelooft eveneens in Yates. „Hij is slimmer omgegaan met zijn energie, de concurrentie kan hem niet veel maken en zijn team is sterk genoeg voor de slotdagen.” Volgens Addy Engels (Lotto-Jumbo) geeft het klimtalent van Yates komende dagen in het hooggebergte van Andorra de doorslag. „Die inspanningen verteert hij beter dan Valverde en daarom blijft hij overeind”, aldus de Drent.

Bekijk ook: Kelderman emotioneel na tijdrit Vuelta

Valverde-aanhangers zijn er natuurlijk ook. Eusebio Unzué, de manager van Movistar, kiest vanzelfsprekend de Spaanse routinier. „Zijn ervaring en vechtersmentaliteit helpen Alejandro aan de zege”, is hij heel stellig. Hij krijgt bijval van Luca Guercilena, de baas van Trek-Segafredo. „Valverde is steevast in het slotweekend van een grote ronde supersterk. En nu het duidelijk is wie er bij Movistar de kopman is, wordt het nog een stuk gemakkelijker.”