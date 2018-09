Domper Holland Acht

Het vlaggenschip van de Nederlandse roeibond eindigde in de herkansingen als derde, achter Groot-Brittannië en Roemenië. Vincent van der Want, Boudewijn Röell, Maarten Hurkmans, Simon van Dorp, Mechiel Versluis, Ruben Knab, Lex van den Herik, Freek Robbers en stuurman Diederik van Engelenburg moeten daardoor genoegen nemen met een plek in de B-finale op zondag.

Vorig jaar greep de Holland Acht bij de WK in Florida net naast de medailles (vierde). Bij de Europese titelstrijd van vorige maand in Glasgow pakten de mannen zilver, achter het oppermachtige Duitsland. Toen wisten de roeiers wel Roemenië achter zich te houden.

De vrouwen acht, bij de vorige WK zesde, haalde wel de A-finale op het water bij de Bulgaarse stad Plovdiv. Ellen Hogerwerf, Marloes Oldenburg, Aletta Jorritsma, José van Veen, Ymkje Clevering, Monica Lanz, Carline Bouw, Kirsten Wielaard en stuurvrouw Ae-Ri Noort waren de besten in de herkansingen: 6.02,380. Roemenië, Canada en Groot-Brittannië gingen in het spoor van Oranje mee naar de finale.

Roos de Jong en Lisa Scheenaard bereikten de finale van de dubbeltwee. Een derde plaats in de halve finale, achter de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland, volstond voor De Jong en Scheenaard. Amos Keijser en Nicolas van Sprang moesten bij de mannen genoegen nemen met een plek in de B-finale. Keijser en Amos eindigden in hun halve finale op de vierde plaats, net niet genoeg om te mogen strijden voor de medailles. Het Nederlandse duo voer aanvankelijk op de tweede plaats, maar moest in het verloop van de race terrein prijsgeven.