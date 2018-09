Unieke wereldtitel wacht op superieure Herlings

De Brabander wordt dan de eerste Nederlandse wereldkampioen motorcross ooit in de koningsklasse. Het decor voor die unieke prestatie is het TT Circuit in Assen, waar speciaal voor de Grand Prix van Nederland een crossbaan is aangelegd.

De grand prix in Drenthe is de voorlaatste van het jaar, maar de 24-jarige Herlings heeft zo'n enorme puntenvoorsprong op zijn Italiaanse rivaal Antonio Cairoli opgebouwd, dat hij met de zestiende plaats in de eerste manche in Assen de titel al kan veiligstellen. Aangezien Herlings dit jaar vijftien races won en in de 34 manches die hij reed nooit lager eindigde dan de derde plek, lijkt die zestiende plaats een formaliteit.

Herlings bij zjn huis in Oploo. Ⓒ Matty van Wijnbergen

De geboren Elsendorper won al drie wereldtitels in de MX2. Hij was kampioen in de lichte klasse in 2012, 2013 en 2016. In 2014 en 2015 maakte hij ook aanspraak op de titel, maar blessures wierpen hem telkens terug. In 2016 was Herlings ongenaakbaar. Hij won praktisch elke race waar hij aan de start kwam en greep zijn derde titel, ondanks het missen van drie grands prix door een gebroken sleutelbeen.

Herlings kwam vorig jaar voor het eerst uit in de MXGP. Toen was de Italiaan Cairoli nog net iets beter, maar dit jaar stond de Brabander vanaf de eerste grand prix op scherp. Ook dit jaar kon hij het zich permitteren een race over te slaan. Herlings miste de Grand Prix van Italië door een schouderblessure.

