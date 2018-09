Bussi verbetert werelduurrecord met 27 meter

De 31-jarige Bussi kwam op de wielerbaan van Aguascalientes in Mexico tot een afstand van 48 kilometer en 7 meter. Dat was 27 meter verder dan het oude record, dat sinds 27 februari 2016 op naam stond van de Amerikaanse Evelyn Stevens. Die kwam in Colorado Springs in een uur tijd tot 47 kilometer en 980 meter.

Bussi probeerde vorig jaar ook al het record van Stevens te verbeteren, maar toen bleef ze op het Velodromo Bicentenario in Aguascalientes steken op 47,576 kilometer. De Italiaanse, die lang aan atletiek en triatlons deed en zich pas sinds een paar jaar volledig focust op wielrennen, brak een tweede poging deze week na bijna drie kwartier af. De weersomstandigheden waren niet optimaal en dus besloot Bussi een dag later opnieuw op jacht te gaan naar het record van Stevens. De derde poging bleek wel succesvol.

,,We zijn getuige geweest van een prachtige prestatie'', zei voorzitter David Lappartient van de internationale wielrenunie UCI. ,,We zijn blij dat ook vrouwen voor het werelduurrecord gaan, net als de mannen.''

Op dezelfde baan in Mexico probeerde Dion Beukeboom enkele weken geleden het drie jaar oude record van de Brit Bradley Wiggins (54,526 kilometer) te verbeteren. De 29-jarige Nederlander bleef echter steken op een afstand van 52,757 kilometer.