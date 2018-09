’Cruijff was er zeker van dat Real zou verliezen’

De 47-jarige Guardiola kwam bij FC Barcelona jaren uit onder Cruijff. In gesprek met Movistar+ vertelt de Catalaan over de enorme overtuigingskracht, die de Nederlandse voetballegende bezat.

„Hij deed je geloven dat dingen altijd zo waren zoals hij ze vertelde”, zegt Guardiola. En dat bleek vaak ook zo te zijn. In 1992 moest Real Madrid tijdens de laatste speelronde verliezen van Tenerife. Alleen dan zou Barcelona de titel veroveren.

„Cruijff vertelde ons altijd dat wij beter waren dan Real. En voor het treffen tussen Real en Tenerife zei hij er zeker van te zijn dat Madrid zou verliezen.” En zo geschiedde. Real ging met 3-2 de boot in. Omdat Barcelona wel won (met 2-0 van Athletic de Bilbao) veroverde die club de landstitel.

„Cruijf had zijn voorkomen, met zijn Ray Ban-zonnebril. Als hij eraan kwam, deed je het in je broek”, vervolgt Guardiola. „Hij had geen specifieke voorbereidingen op een wedstrijd en vertrouwde anderen en hun trainingsmethoden, maar hij had zeker wel een speelstijl. Hij schakelde nooit over van plan A naar plan B, maar maakte Plan A sterker.”

Cruijff was van 1988 tot 1996 trainer in Catalonië en won met Barcelona ongeveer alles wat er te winnen viel. „Omdat hij altijd in goede conditie was, legde hij dingen niet uit; hij deed ze gewoon voor. Cruijff overtuigde mij niet, hij liet mij verliefd worden.”