Extreem weer brengt gezondheid paarden in gevaar

Zo werd de endurance afgelast vanwege de hoge temperaturen en de hevige regenval. Vooral in combinatie met de luchtvochtigheidsgraad van bijna honderd procent konden de paarden hun warmte niet meer kwijt en vielen ze bij bosjes uit. Dat zorgde voor een dubbel gevoel bij de Nederlandse ruiters. Op het moment van stoppen bezette de Oranje-equipe de derde plaats en de paarden waren nog fit.

Deze weersomstandigheden hebben overigens niets te maken met de komst van de orkaan. Dit type weer is in deze tijd van het jaar heel gebruikelijk in North Carolina. Had een grootschalig evenement met honderden paarden hier überhaupt wel mogen plaatsvinden?

Maarten Van der Heijden, technisch directeur van de KNHS, vindt het discutabel. „Tijdens de Olympische Spelen in Hongkong (2008) hadden we hetzelfde weer en in Tokio (2020) wordt het ook heftig. Maar ik geef toe dat je van het IOC misschien niet kan verwachten dat ze rekening houden met één sport. Hier is het daarentegen alleen maar paardensport, dus daar had beter over nagedacht kunnen worden, voor alle disciplines.”

Bij de endurance bepaalde de FEI, de overkoepelende organisatie van de paardensport, in ieder geval dat het welzijn van de paarden in het gedrang kwam. Er mochten te veel paarden niet doorgaan na de tussentijdse veterinaire keuringen. Daarnaast werd het parcours steeds zwaarder door de tropische buien. Alle resultaten werden geschrapt en daarmee is het WK endurance geheel van de baan.

Van der Heijden is het zeker niet oneens met dat besluit. „Het welzijn van de paarden staat altijd voorop. Het is natuurlijk wel jammer omdat we er zo goed voor stonden, maar er mogen geen risico’s worden genomen met gezondheid. Deze hitte, in combinatie met de luchtvochtigheid, is echt heel zwaar voor de dieren.”