Ook Adidas staat achter vertrek Marc Overmars bij Ajax

„Wij zullen op dit moment geen nader statement maken, anders dan dat wij in continue dialoog zijn met onze partner Ajax en dat wij het initiële statement van de club, en de genomen maatregelen, volledig ondersteunen.” Dat zegt de jarenlange kledingsponsor van de voetbalclub.

Andere hoofdsponsor Ziggo liet maandag weten in zijn maag te zitten met de kwestie en de ontwikkelingen bij Ajax nauwgezet te volgen. Ziggo zei toen nog niet te kunnen vooruitlopen op de sponsoring. Sinds 2015 is Ziggo een van de hoofdsponsors van de voetbalclub.

ABN AMRO ook geschrokken

ABN AMRO, een van de hoofdsponsors van het vrouwenelftal van Ajax, zegt ook geschrokken te zijn van het vertrek van de directeur voetbalzaken en zich als sponsor van de Ajax-vrouwen „dan ook heel erg betrokken” te voelen bij het onderwerp. De bank zegt „op korte termijn diepergaand” met de club in gesprek te gaan over het grensoverschrijdende gedrag binnen de club. „Het is nu van het grootste belang dat Ajax stevig in de eigen organisatie gaat kijken en op korte termijn de stappen gaat zetten die nodig zijn om tot een veilige werkomgeving te komen”, aldus een woordvoerder van de bank.

Overmars vertrok zondag per direct bij de voetbalclub omdat hij gedurende langere tijd grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s zou hebben gestuurd. De directeur werd naar eigen zeggen vorige week met zijn gedrag geconfronteerd, mogelijk naar aanleiding van de misstanden bij tv-programma The Voice of Holland en grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in de mediawereld. Na gesprekken met de raad van commissarissen en algemeen directeur Edwin van der Sar besloot hij te vertrekken. Overmars was sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken en verlengde onlangs nog zijn verbintenis tot medio 2026.

