VIDEO - Regie F1 zet coureur voor schut

Buemi werd vrijdag tijdens de eerste vrije training namelijk flink voor schut gezet door de regie.

De voormalig Formule 1-coureur werd in beeld genomen terwijl hij in de pitbox van Red Bull naar de televisie keek, waarna de regisseur razendsnel doorschakelde naar enkele pijnlijke beelden uit 2011. Daarop was te zien hoe Buemi in Singapore met zijn auto tegen de muur knalde.

Sebastien Buemi lacht als een boer met kiespijn na het zien van zijn oude beelden. Ⓒ screenshot

Alsof dat nog niet erg genoeg was voor Buemi, koos de regisseur er vervolgens opnieuw voor om te schakelen richting de coureur, die als een boer met kiespijn lachte en stug voor zich uit bleef staren.

Buemi reed van 2009 tot 2011 voor Toro Rosso. Hij kwam tot 55 races en 29 punten. Na het vertrek van Pierre Gasly wordt Buemi genoemd als opvolger van de Fransman bij het dochterteam van Red Bull.

Beeld uit 2011: Sebastian Buemi knalt met zijn auto in de muur. Ⓒ screenshot

Buemi komt tegenwoordig uit in de Formule E en het langeafstandsracen. In 2015-2016 kroonde hij zich tot kampioen in de elektrische klasse. Dit seizoen was zijn absolute hoogtepunt de zege in de 24 Uur van Le Mans.