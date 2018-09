Vitesse-aanwinst Musonda voor herstel terug naar Chelsea

De 21-jarige Belg raakte vorige week geblesseerd in een oefenduel met FC Antwerp (0-0), waarin hij zijn officieuze debuut maakte voor de Arnhemmers. ,,Na onderzoek blijkt dat hij een knieblessure heeft en enkele maanden is uitgeschakeld", laat de woordvoerder van Vitesse weten. ,,Het is moeilijk precies aan te geven hoe lang het gaat duren, maar we denken aan meerdere maanden."

Nadat Musonda zaterdag in het Bosuilstadion in Antwerpen van het veld was gestrompeld, vreesde de Arnhemse club het ergste. Een eerste onderzoek wees al op knieklachten. ,,Zoals gebruikelijk ging Musonda daarna naar Londen voor een tweede onderzoek", zegt de woordvoerder. De medische staf van Chelsea kwam tot dezelfde conclusie. ,,Het is moeilijk precies aan te geven hoe lang het gaat duren bij deze knieblessure, maar we denken aan meerdere maanden."

Musonda werd op de laatste dag van de transferperiode toegevoegd aan de Arnhemse selectie. Het grote Belgische talent is een aanvallende middenvelder die ook uit de voeten kan als vleugelspeler. De blessure is een volgende domper voor trainer Leonid Sloetski. De Deense aankoop Rasmus Thelander brak eerder zijn enkel en ligt er ook voor lange tijd uit.

Musonda moet zijn eredivisiedebuut vooralsnog uitstellen. Hij revalideert in Londen, wat gebruikelijk is bij een langere blessure van een door Chelsea verhuurde speler