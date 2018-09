Mourinho neemt Shaw mee naar Watford

De Engelse linksback behoort tot de selectie van manager José Mourinho voor de uitwedstrijd zaterdag tegen Watford. ,,We moeten alleen nog bekijken of hij ook gaat spelen, want Luke heeft deze week niet meegetraind met de groep'', zei Mourinho.

Shaw ging per brancard van het veld

Shaw is dit seizoen een vaste waarde bij ManUnited en keerde ook terug in de nationale ploeg. De Engelsman viel vorige week tijdens de interland tegen Spanje kort na rust uit met een ogenschijnlijk zware hoofdblessure. Shaw ging per brancard van het veld, maar bleek 'slechts' een hersenschudding te hebben. Normaal staat daar twee weken hersteltijd voor.

Marouane Fellaini en Ander Herrera zijn vanwege lichte blessures onzeker voor het duel met Watford, dat met de volle score van twaalf punten uit vier duels samen met Liverpool en Chelsea aan kop van de Premier League staat. Manchester United verloor al twee keer.