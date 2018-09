Ricciardo en Verstappen starten ijzersterk

De Nederlander zette vrijdag tijdens de eerste vrije training op het bochtige Marina Bay Circuit de tweede tijd. Alleen zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die volgend jaar naar Renault vertrekt, was sneller. Het verschil was 0.201 seconde.

Ferrari-coureur Sebastian Vettel (+0.286) was de enige die op de 23 bochten tellende baan nog enigszins in de buurt kon blijven van hun Red Bull-rivalen. Zijn teamgenoot Kimi Raikkonen (+0.775) moest al veel meer toegeven.

WK-leider Lewis Hamilton kwam niet verder dan de zesde tijd. De Britse Mercedes-coureur was maar liefst 1.521 langzamer dan Ricciardo en moest zelfs Nico Hülkenberg van Renault (1.394) voor zich dulden. Hamilton, twee weken geleden winnaar op Monza, heeft in het WK dertig punten voorsprong op Vettel.

Carlos Sainz (Renault), Valtteri Bottas (Mercedes), Charles Leclerc (Sauber) en Romain Grosjean (Haas) completeerden de top tien.

Red Bull won dit jaar tot dusver drie races. Ricciardo zegevierde in China en Monaco, Verstappen won in Oostenrijk.

Diverse coureurs spinden in de eerste training op het hobbelige asfalt, maar onder anderen Räikkönen, Bottas en Hamilton wisten hun bolide wel heel te houden. Dat gold niet voor Leclerc, die na dit seizoen promotie maakt van Sauber naar Ferrari. De twintigjarige coureur uit Monaco reed te dicht langs de muur en daardoor brak zijn rechtervoorwiel af.

Later op vrijdag volgt de tweede vrije training, zaterdag staan de laatste training en aansluitend de kwalificatie op het programma. Vorig jaar kwalificeerde Verstappen zich als tweede voor de avondrace in Singapore. Hij werd daarin al voor de eerste bocht in de mangel genomen door de Ferrari's van Vettel en Räikkönen. Ze vielen daardoor alle drie uit.