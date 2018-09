’Kruijswijk wordt zwaar onderschat’

Dat zegt volgens oud-coureur Erik Breukink (54) veel over de kwaliteiten van de Brabander, die momenteel de vijfde plek bezet in het algemeen klassement van de Vuelta a España.

„Kijk, de Giro, Tour en Vuelta lijken natuurlijk veel op elkaar, maar toch hebben ze ook hun eigen kenmerken. Wat Kruijswijk de laatste jaren heeft laten zien toont zijn constantheid als ronderenner.”

Ook voormalig wielrenner Hennie Kuiper (69) onderstreept dat. „De kwaliteiten van Stevie worden in Nederland zwaar onderschat. Zou een Fransman dit realiseren, dan was hij meteen een grote held. In ons land duurt het veel langer voordat iemand de erkenning krijgt.”

Kruijswijk vindt de woorden mooi, maar voor hem is in deze twee dagen in het hooggebergte van Andorra het vizier helemaal op het podium gericht. „Natuurlijk is het bijzonder dat ik nu in drie grote rondes met de besten de strijd aanga. Dat zegt inderdaad iets over mijn kwaliteiten. Al zijn er landgenoten die in mijn ogen veel meer hebben bereikt.”

