KNVB: ’Blij dat staking is opgeschort'

Het betekent dat alle wedstrijden in de eredivisie en eerste divisie kunnen doorgaan. ,,We zijn voor de fans en clubs blij dat er gewoon gevoetbald kan worden'', meldt de KNVB.

De politie had aangekondigd komend weekeinde te gaan staken, omdat de vakbonden maar geen akkoord konden bereiken met het ministerie van Justitie over een nieuwe cao. Zonder inzet van agenten zouden de nodige wedstrijden in het betaalde voetbal mogelijk niet door kunnen gaan.

,,Door de clubs, gemeentes, supporters en de politie is de afgelopen dagen ontzettend hard gewerkt aan alternatieven om in deze situatie toch te kunnen spelen'', zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken bij de KNVB. ,,Gelukkig blijken deze nu niet nodig te zijn.''