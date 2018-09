FOTO’s - F1 presenteert bolide van de toekomst

De bazen willen de koningsklasse van de autosport van meer spanning op de baan voorzien met de nieuwe bolides. De wagens moeten beter achter elkaar kunnen rijden en dus ook makkelijker kunnen inhalen.

De huidige wagens hebben veel last van de ’vuile lucht’ van voorgangers, waardoor rijders ondanks het feit dat ze sneller zijn dan een concurrent vaak niet kunnen inhalen.

„Op dit moment is het zo dat wanneer een bolide een paar autolengtes achter een andere rijdt, hij direct vijftig procent downforce verliest”, legt F1-baas Ross Brawn uit.

„Dat is veel te veel. Ik ben blij dat ik kan zeggen dat de nieuwe auto’s slechts twintig procent van hun downforce verliezen.” De bazen blijven het komende jaar echter zoeken naar nog meer verbeteringen.

De auto's moeten ook stijlvoller worden, vertelde Brawn. „Kinderen moeten posters van de auto's in hun kamer willen ophangen. We willen auto’s die inspireren. De Formule 1 is het summum van de autosport en de wagens moeten er gewoon sensationeel goed uitzien.”

Concept 1 Ⓒ F1

Concept 2 Ⓒ F1

Concept 3 Ⓒ F1