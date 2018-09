Teleurstelling over FIFA19-rating Cruijff

Cruijff heeft namelijk een rating van 94 gekregen. Voor FIFA-begrippen nog steeds heel hoog (Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hebben bijvoorbeeld ook deze rating). Maar Diego Maradona en Pelé hebben zelfs 97 en 98 gekregen. En dat steekt, niet alleen bij de gamers. „Die rating is een hot item geworden. Ook wij vinden de rating lager dan wij hadden verwacht”, zegt Thate tegen Voetbal International.

In de nieuwste versie van de populaire voetbalgame van ontwikkelaar EA Sports zit Cruijff als ’Icon’ voor het eerst verwerkt. In het spel zitten drie versies van Cruijff verwerkt: een aan het begin van zijn carrière, een richting het einde én de populairste: Cruijff op zijn best. Zijn FIFA-rating is daar dus 94.

EA Sports staat er niet om bekend om de rating achteraf aan te passen, toch gaat Thate - die in 1999 de eerste medewerker van de Johan Cruijff Foundation werd - er nog alles aan doen om zijn rating hoger te krijgen. „De maker wordt nu door veel mensen over die rating aangesproken. Ik weet niet of ze het zullen aanpassen, maar Johan verdient het goed te worden vertegenwoordigd.”