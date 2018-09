Opvallend debuut voor Ramselaar

Ramselaar werd twee seizoenen geleden voor 4,5 miljoen euro van FC Utrecht overgenomen. Onder trainer Phillip Cocu was hij vorig seizoen nog basisspeler in de tweede seizoenshelft, maar onder de nieuwe oefenmeester Van Bommel en door een wijziging in het systeem komt hij vooralsnog nauwelijks meer in de plannen voor.

Van Bommel over Ramselaars aanwezigheid bij Jong PSV vanavond: „Bart is een speler die wedstrijdminuten nodig heeft. Tegen NEC kan hij minuten maken op een goed niveau. En morgen zit hij gewoon bij de selectie.”

Concurrentie

Bovendien haalden de Eindhovenaren vlak voor het sluiten van de transfermarkt de Mexicaan Érick Gutiérrez binnen, waardoor de concurrentie nog groter is geworden voor Ramselaar. Momenteel heeft Van Bommel geen plek voor Ramselaar in de selectie.

In de zomer probeerde hij dan ook nog weg te komen bij PSV, maar dat lukte niet.

Jong PSV neemt het vanavond om 20.00 uur in Nijmegen tegen NEC.