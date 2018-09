Sky-recidivist zint op wraak

De Italiaan deelde in de Ronde van Frankrijk namelijk een klap uit aan Elie Gesbert, waarna hij uit koers werd gehaald. Nu is ’Il Trattore’ uit op wraak.

De beelden van het incident spraken boekdelen, maar Moscon schreeuwt desondanks om zijn onschuld, blijkt uit een interview met La Gazzetta dello Sport.

Houding Sky

„Ik heb nooit iemand geslagen”, beweert de Italiaan. „Klappen heb ik zelf wél eens gehad. Ja, ik werd vorig jaar gediskwalificeerd tijdens het WK, maar zo ben ik niet altijd. Kijk eens naar de E3 Harelbeke. Daar zat ik in het wiel van Stefan Küng. We lagen bij dezelfde valpartij en werkten hard samen om terug te keren. Vervolgens komt de wagen van BMC en die rijdt hem naar voren. Ik heb toen niet geprotesteerd. Wat was ik daarmee opgeschoten?. Ik zie er ook geen kwaad in. Hij was tenslotte ook gevallen. Maar tijdens de Tirreno-Adriatico sloeg diezelfde Küng mij in mijn rug toen ik hem er niet langsliet.”

Moscon was even boos op Team Sky, dat hem voor vijf weken schorste na het incident in de Tour. „Ik was niet blij met de houding van het team. Ik kreeg de indruk dat ze mij wilden opofferen, terwijl het niet mijn schuld was. Maar daar heb ik intussen over nagedacht. Ik denk niet dat Sky iets anders had kunnen doen. Na de salbutamol-zaak van Chris Froome, wilden ze laten zien dat ook Sky gestraft werd. Gelukkig hebben we de Tour alsnog gewonnen.”

Mond snoeren

Nu is de Italiaan gemotiveerd om terug te slaan. „Ik doe wat ik leuk vind, ik train en fiets zo lang ik het leuk vind. Daar word ik ook voor betaald. Voor de rest doet iedereen wat hij of zij wil. Ik denk er niet meer aan. Het doet me niets, ook niet wat ze zeggen. Ze bleven maar shit over me heen gooien. Ik ben daarom teruggegaan naar hoe ik was als belofte. Als er toen een bergje was, viel ik aan en reed ik alleen weg. Die mentaliteit heb ik nu terug. Ik wil winnen om iedereen de mond te snoeren.”

Er kon zelfs nog een grapje vanaf. „Ik lijm mijn handen voortaan gewoon vast aan mijn stuur en zal geen bidons meer aannemen”, aldus Moscon. „Ik kan toch niet goed doen bij iedereen.”