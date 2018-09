Mercedes-baas woest over behandeling Ocon

Ocon werd jaren geleden in het talentenprogramma van Mercedes opgenomen en deed de laatste jaren ervaring op bij Force India, waar hij nu waarschijnlijk moet vertrekken.

„Niet alle talenten blijven volgend jaar behouden voor de Formule 1 en Esteban is er daar waarschijnlijk één van”, aldus een woeste Wolff in gesprek met Sky Sports.

In juli heeft Ocon nog twee aanbiedingen gehad, maar die liepen uit op niets, zo beweert Wolff. „Esteban kon kiezen, maar omdat sommige mensen simpelweg niet de ballen hebben om te doen wat ze hadden gezegd, had hij ineens niets meer te kiezen. Het is ongelooflijk, al die verborgen agenda’s en leugens. Er is zóveel politiek in de paddock.”

Wolff vermoedt dat de twee teams terug zijn gekrabbeld, omdat ze niet willen fungeren als ’opleidingsteam’ voor Mercedes. „Dat zou kunnen, maar als men zo denkt en niet voor de beste coureurs kiest, hebben ze daar alleen zichzelf mee. Dat is dan hun probleem en niet dat van ons.”

Wolf is er van overtuigd dat Ocon uiteindelijk gaat slagen in de Formule 1. „We blijven Esteban steunen. Hij is een toekomstige ster, dat weet ik honderd procent zeker. Hij is sterk en heeft al veel meegemaakt, maar ook dit gaat weer goed komen. Goede talenten komen uiteindelijk altijd in een goede auto terecht en dat gaat Esteban bewijzen.”

Mercedes is niet van plan om Ocon los te laten en hem op die manier mogelijk toch nog aan een zitje voor 2019 te helpen. „Nog niet in een miljoen jaar! Ooit zit Esteban in een Mercedes en gaat hij races en titels winnen. Dan gaat hij laten zien dat men fout heeft gehandeld.”