Jorgensen in Feyenoord-selectie tegen AZ

De Deense spits gaat zondag mee naar Alkmaar voor de uitwedstrijd tegen AZ. ,,Ik ben blij dat Nicolai weer beschikbaar is, al is een basisplaats nog te vroeg'', zei trainer Giovanni van Bronckhorst.

Denemarken werd op het WK 2e in de poule achter Frankrijk, voor Peru en Australië Ⓒ AFP

Jørgensen keerde met een voetblessure terug in Rotterdam na het WK, waarop hij met Denemarken in de achtste finales via strafschoppen werd uitgeschakeld door Kroatië. De Feyenoorder was een van de drie Denen die een penalty misten. De Deen sloot eind vorige maand weer aan bij de groepstraining in Rotterdam.

Robin van Persie speelt dit seizoen bij afwezigheid van Jørgensen in de punt van de aanval. De 35-jarige Rotterdammer maakte in vier competitieduels vier doelpunten.