ADO hoopt op ’Spaanse invloeden’ tegen PSV

ADO-trainer Fons Groenendijk denkt dat Mark van Bommel zijn spelers in de race om de landstitel bewust zal maken dat in Den Haag eerst nog een zware klus wacht.

„Ik denk dat Van Bommel ze daar ook wel voor waarschuwt. Natuurlijk zie ik ook dat het alleen maar over Barcelona gaat. Ik vind dat prima. Voor ons is morgen absoluut de allerbelangrijkste wedstrijd, met ook een drukke periode. We kijken van wedstrijd tot wedstrijd en ik denk dat zij dat ook zullen doen, maar je ontkomt er niet aan dat het ook over Barcelona gaat. Dat heb ik bij een topclub zelf ook wel eens zo meegemaakt (Groenendijk was assistent-trainer bij Ajax, red.). Je weet ook dat ze er met Europees voetbal omheen wel eens steekjes laten vallen.”

„Of het programma van PSV voor ons een voordeel is, kun je achteraf pas zeggen”, zegt de coach, die aan de hand van een vragenlijstje schetst dat er ook tegen de kampioen iets te halen valt voor zijn ploeg.

„Heeft PSV meer kwaliteit? Dan is het antwoord ja. Maar er spelen meer vragen mee. Kunnen wij als ADO zijnde harder werken? Dat antwoord is ook ja. Kunnen wij meer duels winnen? Ja. Kunnen wij meer tweede ballen winnen? Ja. Kunnen wij beter omschakelen? Dat denk ik wel. Dus er zijn heel veel dingen die wij kunnen doen om PSV een moeilijke avond te bezorgen. Dat hebben we vaker gedaan en dat is wat de jongens ook willen. Ik ben ervan overtuigd dat we er morgen staan.’’

Groenendijk kan met dezelfde basisploeg spelen die voor de interlandperiode met 2-4 bij Excelsior won.