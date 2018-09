O’Sullivan naar finale Shanghai Masters

The Rocket versloeg in de halve finale zijn landgenoot Kyren Wilson met 10-6. O’Sullivan is titelverdediger in Shanghai en heeft met het bereiken van de finale een riante mogelijkheid om zijn bankrekening met maar liefst 225.000 euro te verhogen.

De Shanghai Masters was het eerste toernooi sinds vijf maanden waar Ronnie O’Sullivan in actie kwam. De lange pauze van officiële wedstrijden was vaak in zijn spel terug te zien. Kyren Wilson, die de afgelopen weken twee grote toernooien op zijn naam had geschreven, kon tot de pauze The Rocket goed weerstand bieden en wist zelfs de stand op 6-6 in frames op het bord te krijgen. Toen vond O’Sullivan het genoeg en schakelde een tandje bij en liet de nummer 8 van de wereldranglijst op zijn stoel zitten. O’Sullivan wist ook in 2010 dit toernooi te winnen.

Wie The Rocket in de finale treft hangt af van het resultaat van de tweede halve finale tussen Chinees Ding Junhui die twee keer in Shanghai met de hoofdprijs naar huis ging en de Engelsman Barry Hawkins.