Verstappen met haperende motor naar plek drie

Waar de twee in de middagsessie nog de snelsten waren, moesten ze ’s avonds - onder het kunstlicht - genoegen nemen met een derde en vierde stek. In tegenstelling tot in de eerste vrije training was het ditmaal Verstappen, die nog even klaagde over motorproblemen, die de snelste van het duo Red Bull-rijders was.

Kimi Raikkonen ging het snelste rond op het Marina Bay Circuit. De Fin van Ferrari, die volgend jaar wordt vervangen door Charles Leclerc, was een fractie van een seconde rapper dan Lewis Hamilton: +0.011. Verstappen was ruim een halve seconde langzamer dan Raikkonen, Ricciardo moest zes tienden prijsgeven.

Sebastian Vettel kwam niet verder dan een negende tijd. De Duitser van Ferrari schaafde halverwege de training langs een muur en liep daarbij schade aan zijn bolide op. Het betekende een vroegtijdig einde van de sessie voor de viervoudig wereldkampioen.

Zaterdag volgt om 12:00 uur Nederlandse tijd de derde vrije training. De kwalificatie begint om 15:00 uur. De race start is zondag om 14:10 uur.

Max Verstappen zette in de eerste vrije training de tweede tijd neer. Ⓒ Getty Images