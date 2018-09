Danny Buijs: ‘Met schijt aan de hele wereld resultaat halen bij Ajax’

De oefenmeester doet er alles aan om zijn ploeg te overtuigen dat er iets te halen valt in Amsterdam. “In mijn tijd als speler bij Groningen heb ik nooit bij Ajax gewonnen, maar bij Den Haag wel. Daar hadden we een ploeg die schijt aan de hele wereld had en in dat jaar wonnen we bij PSV én Ajax. Je hebt een beetje geluk nodig en je moet een goed niveau halen, maar het begint bij geloof in jezelf.”

“Natuurlijk hebben wij een topdag nodig om daar een resultaat te halen, en zijn we dan nog steeds afhankelijk van het niveau dat Ajax haalt”, vervolgt Buijs. “Ajax is zo goed dat wij veel zullen moeten verdedigen. Wij zullen in de omschakeling en counter aan spelen toekomen.”

Ritsu Doan voor Japan tegen Costa Rica Ⓒ AFP

Buijs beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Alleen voor Tim Handwerker is de wedstrijd onzeker. De middenvelder viel op de training geblesseerd uit. Smaakmaker Ritsu Doan keerde terug van interlands met Japan en sloot pas vrijdag aan bij Groningen maar gaat wel mee naar Ajax.