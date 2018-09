Verstappen: ‘Ik ben nog niet blij’

„Ik ben nog niet blij, al was het ook niet slecht”, aldus de Limburger in aanloop naar de vijftiende Grand Prix van het seizoen.

De Red Bull-coureur had met name in de tweede vrije training wat motorische problemen. „Ik weet niet precies wat er aan de hand was. We hebben wel vaker zoiets gehad. Ik vertrouw erop dat het wordt opgelost.”

Verstappen eindigde in de eerste vrije training als tweede achter teamgenoot Daniel Ricciardo. In de tweede omloop snelde hij onder het kunstlicht naar de derde tijd, met een dikke halve seconde achter Kimi Räikkönen en Lewis Hamilton.

,,De auto zal nog moeten verbeteren”, vindt Verstappen. „Ik denk niet dat we de snelheid hebben om voor de eerste startrij of zelfs pole position te vechten.”

