Blind haalt uit naar critici

„Ik vond het vooral heel erg overdreven. Veel mensen praten elkaar na. Dat vind ik jammer, het is ook niet nodig”, aldus Blind.

„Ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen, er is al genoeg over gepraat en van de media win je het toch niet. Het heeft helemaal geen zin om de strijd aan te gaan en over en weer te vuren. Iedereen is vrij om zijn mening te geven en als iemand er een goed gevoel bij heeft om zoiets te zeggen, vind ik dat prima. Het is niet leuk, maar het hoort erbij.”

De verdedigende kwaliteiten van Daley Blind werd flink bekritiseerd na de interlands met Peru en Frankrijk. Ⓒ ANP Pro Shots

Blind kijkt persoonlijk terug op een geslaagde interlandperiode. „Ik denk dat het voor Nederland twee goede wedstrijden waren, zeker als je kijkt naar de beide tweede helften. Tegen Frankrijk hebben we echt laten zien wat we kunnen en willen. Frankrijk nam misschien wat gas terug, maar we hebben als team wel laten zien dat we kunnen presteren. Daar kunnen we mee verder.”

Het duel met FC Groningen van zaterdag is een bijzondere voor Blind, die in het seizoen 2009-2010 door Ajax voor een jaar werd uitgeleend aan de noorderlingen.

„Het is lang geleden, maar het was voor mij een belangrijke periode in mijn carrière. Ik ben FC Groningen dankbaar voor de kans die ik heb gekregen en zal altijd een speciaal gevoel houden bij de club.”