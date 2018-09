VVV bezorgt Post nieuw contract

De 29-jarige aanvoerder maakte vrijdag bekend dat hij zijn club voorlopig trouw blijft. Zijn verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af. ,,De groei is al een tijdje bezig en daar wil ik graag deel van blijven uitmaken”, legt Post zijn keuze uit. Bovendien heeft de club een duidelijke visie en een duidelijk beleid.

,,Danny is bezig aan zijn zesde seizoen bij onze club en heeft zich in die jaren verder ontwikkeld’’, vertelt manger voetbal Stan Valckx op de clubsite. ,,Hij is een aanvoerder binnen en buiten de lijnen. Dat hij zich langer aan ons verbindt is niet alleen belangrijk voor het team, maar ook een goed signaal naar buiten.”

Post was eerder actief voor Haarlem, FC Groningen, FC Dordrecht en SC Cambuur.