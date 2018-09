Van Bommel rekent op focus bij PSV’ers

„Wij zijn er al een hele tijd mee bezig, dat je onverstoorbaar moet zijn. Dat je tegen elke tegenstander - waar je ook speelt, hoe laat je ook speelt en op welke dag - altijd bij jezelf moet oproepen, dat je honderd procent geeft. Ook op trainingen. Dan word je beter en kun je stappen maken. Ik denk dat wij daar aardig mee omgaan.”

Vanuit Den Haag is er de afgelopen dagen aardig wat oorlogstaal afgevuurd op de lijstaanvoerder in de Eredivisie. Bij ADO hebben ze op voorhand weinig ontzag voor PSV, iets waar Van Bommel niet meer zit. „Niemand hoeft bang te zijn voor ons. Ik snap dat wel, want iedere ploeg moet van zijn eigen kracht uitgaan, zoals ik dat ook zeg tegen mijn eigen spelers. Zoals ik tegen mijn spelers zeg, dat ze onverstoorbaar moeten zijn, zo zal ADO Den Haag het ook benaderen. Het is aan ons om daar een goede wedstrijd op de mat te leggen en de drie punten mee te nemen.”

PSV kende een foutloos eerste blok waarin de kampioen zich kwalificeerde voor de groepsfase van de Champions League en in de Eredivisie zonder puntenverlies wist te blijven. De interlandperiode hoeft in de ogen van Van Bommel geen onderbreking van de flow te betekenen. „Als de jongens terugkomen van de internationale break, moet je ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk weer bij elkaar komen en je direct weer richtingen op ADO Den Haag. Ik denk dat dat aardig gelukt is. Dat is geen garantie dat we gaan winnen. Maar de sfeer is goed en we hebben goed getraind, dus alle voorwaarden zijn aanwezig.”