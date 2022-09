Experiment met bankzitter Lucas Ocampos bij Ajax?

„Lucas had misschien verwacht iets meer te spelen, maar het elftal is sinds zijn komst in een bepaalde vorm gekomen. Daardoor pas je als trainer niet zo snel meer iets aan. Dat is voor hem misschien niet leuk, maar het draait om het team. We vandaag op de training wel door gewisseld en ik zie misschien wel een positie voor hem, waarop hij ons kan helpen. Welke? Dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Maar we proberen altijd creatief te denken. Wat past bij iemands kwaliteiten? Zullen we veel aan de bal zijn? Zo probeer ik te denken.”

Mogelijk valt er een gaatje op rechtsback, al is Devyne Rensche - tot dusver de nummer één op die plek - gewoon fit. „Maar Jorge Sanchez heeft sinds het duel tegen Liverpool last van zijn knie. Hij is er zondag tegen AZ niet bij”, verklaarde Schreuder.

Ook Francisco Conceição ontbreekt in Alkmaar, al ontbrak de niet fitte Portugese aanvaller tegen Liverpool ook al. Daartegenover staat een mogelijke terugkeer van linksback Owen Wijndal. „Hij heeft vandaag weer meegetraind. We gaan morgen kijken of hij bij de selectie zit.”

Alfred Schreuder tijdens de persconferentie van Ajax. Ⓒ ANP/HH

Jens Odgaard

Ajax is na zes duels nog zonder puntenverlies in de Eredivisie. Ook AZ is nog ongeslagen met vier overwinningen en twee gelijke spelen. „Ze hebben er met die jongen van RKC een goede aanvaller bijgekregen”, doelde Schreuder op Jens Odgaard. „AZ is nog steeds een goed voetballende ploeg, al spelen ze soms wel iets directer. Wij gaan van onze eigen kracht uit maar kijken ook weer naar de tegenstander.”

Schreuder bekeek in de aanloop naar het duel met AZ samen met zijn spelers naar beelden van het duel met Liverpool. „Laat ik voorop stellen dat het geen schande is om van Liverpool te verliezen”, zei hij. „Maar zij waren top en wij niet. Het was een hele intense wedstrijd maar wij hadden vooral beter vrij moeten lopen. Die keren dat we dat wel deden lagen er ook mogelijkheden.”

Mohamed Ihattaren

Schreuder weet niet of en zo ja wanneer Mohamed Ihattaren terugkeert in de selectie van Ajax. De 20-jarige voetballer uit Utrecht volgt een individueel trainingsprogramma bij zijn club uit Amsterdam. „Ze zouden mij informeren als hij weer helemaal fit is”, zei Schreuder.

De opvolger van trainer Erik ten Hag weet niet of hij een fitte Ihattaren ook meteen in zijn selectie kan opnemen. „Hij voert ook nog gesprekken met onze directie”, zei Schreuder over de speler die ontbreekt op de lijst van spelers van Ajax die aan de Champions League mogen deelnemen.

Ajax huurt Ihattaren dit kalenderjaar van Juventus en moet voor januari beslissen of het de voetballer definitief overneemt. De 20-jarige spelmaker had lang nodig om fit te worden maar maakte een goede indruk in de voorbereiding op het huidige seizoen.