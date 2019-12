ADO-kandidaat Steijn wil nog wachten

Steijn heeft Hamdi aangegeven geïnteresseerd te zijn in een comeback, maar niet beschikbaar te zijn om al in de tweede seizoenshelft voor de groep te gaan staan. Het langetermijnplan spreekt de beoogde opvolger van Fons Groenendijk wel aan en Steijn staat ervoor open om daar met ingang van het nieuwe seizoen zijn schouders onder te zetten.

De bal ligt nu bij ADO, dat moet bepalen of het wil wachten op Steijn of toch direct wil doorschakelen naar een andere kandidaat. Als ADO voor een langetermijnoplossing met Steijn gaat, zou Dirk Heesen het seizoen af kunnen maken. De interim-trainer uit Utrecht beschikt over het hoogste trainersdiploma.