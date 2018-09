AZ met Maher in selectie tegen Feyenoord

Trainer John van den Brom acht de 25-jarige middenvelder, die onlangs voor een jaar tekende in Alkmaar, fit genoeg voor een plek in zijn wedstrijdselectie. ,,Hij heeft weinig speelminuten in de benen, maar is goed genoeg voor een plek bij de selectie", aldus Van den Brom bij de persconferentie.

De huidige nummer vier van de competitie trainde vrijdag achter gesloten deuren op het druk zetten op de tegenstander. ,,Na de 3-2-nederlaag bij Heracles Almelo was ik niet tevreden over ons spel bij balbezit van de tegenstander. Tegen Feyenoord moet dat echt anders. Ik heb daarom wat accenten aangebracht in die manier van druk zetten."

Van den Brom verwacht een Feyenoord, dat vooral in de omschakeling gevaarlijk is. ,,Feyenoord is er goed in om toe te slaan bij fouten van de tegenstander. Wij zullen het spel moeten maken en veel de bal moeten hebben."

Het duel tussen de nummer vier en drie begint zondag om 12.15 uur.