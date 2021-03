Lazio wacht op spelers Torino die in quarantaine zitten

Omdat de Italiaanse Serie A weigerde het duel van te voren uit te stellen, verscheen Lazio met een ploeg op het veld in het Stadio Olimpico en wachtte rustig af op de onvermijdelijke afgelasting. Die kwam na 45 minuten. Waarschijnlijk resulteert dat in een reglementaire 3-0-nederlaag voor Torino, een straf waartegen de club vervolgens in beroep zal gaan.

„Ik kan hier heel veel over zeggen, maar dat houd ik voor me. We hebben de regels gerespecteerd door naar het stadion te komen. We wachten 45 minuten en dan laten we het in de handen van de autoriteiten”, zei sportdirecteur Igli Tare van Lazio.

Het duel van Torino van afgelopen vrijdag tegen Sassuolo was verplaatst nadat er bij de club uit Turijn coronabesmettingen waren vastgesteld. Een comité van competitieorganisator Lega Serie A besloot echter dinsdag in een spoedzitting dat het duel in Rome volgens planning moest doorgaan.

Torino-eigenaar Urbano Cairo reageerde woedend. „Het is overduidelijk dat we Turijn niet kunnen verlaten. Je verdedigt de belangen van de competitie niet door geen rekening te houden met de realiteit. Ik verwacht dat er logische beslissingen worden genomen. Als je een plus een optelt, zou je niet duizend stappen moeten nemen om tot twee te komen.”

De competitieleiders weigerden eerder dit seizoen het duel tussen Juventus en Napoli uit te stellen, ondanks een reeks coronabesmettingen bij de ploeg uit Napels. Juventus kreeg een 3-0-overwinning, maar Napoli ging in beroep daartegen en kreeg gelijk van het Italiaans Olympisch Comité.