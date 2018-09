Video - Prachtige beelden Messi

Aan de hand van oude quotes van een jonge Messi begrijp je hoe hij voetbal ziet en hoe hij nadenkt over het dribbelen langs verdedigers.

De uitspraken van de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar over hoe hij een man voorbijgaat of hoe hij naar binnen kapt, worden gecombineerd met (recentere) wedstrijdbeelden waarin Messi precies uitvoert waar hij het over heeft.

De kleine nummer tien mag dan wel naam hebben als speler die vooral op intuïtie speelt, na het horen van deze uitspraken lijkt elke beweging beredeneerd en doordacht.