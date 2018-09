Selig klopt Quick Step-duo in Slowakije

De Duitser van Bora-hansgrohe klopte zijn medevluchters Yves Lampaert en Zdenek Stybar, beiden van Quick Step, in een sprint.

Julian Alaphilippe eindigde als vijfde in een etappe over 191 kilometer van Ruzomberok naar Dubnica nad Vahom. De Fransman moest slechts twee seconden toegeven en behield de leiding in het algemeen klassement. Nick van der Lijke was met een achtste plaats de beste Nederlander, Niki Terpstra finishte als negende.

Weening

Pieter Weening blijft de best geklasseerde Nederlander in het algemeen klassement. Hij staat achtste op 31 seconden van Alaphilippe.