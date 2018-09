Mazraoui verrast in Marokko: ’Dat had ik niet verwacht’

„Het was een geweldige ervaring”, zegt de rechtsback van Ajax tegenover Fox Sports. „Toen ik klaar stond om als invaller het veld in te gaan, was ik ontzettend trots.” Mazraoui - die de week daarvoor Marokko verkoos boven het Nederlands elftal - debuteerde afgelopen zaterdag in het kwalificatieduel om de Afrika Cup met Malawi.

Kippenvel

„Het publiek scandeerde mijn naam toen ik inviel, en daar kreeg ik kippenvel van”, lachte Mazraoui. „Dat had ik niet verwacht, ik dacht dat de meeste supporters mij niet zouden kennen. Qua spanning en zenuwen viel het gelukkig mee. Vanaf de bank had ik in de eerste helft al gezien dat Malawi er niet heel veel van bakte”, aldus de Ajax-verdediger, die een kwartier voor tijd het veld in mocht.

Fouten maken

Zaterdagavond wacht voor Mazraoui ’gewoon’ weer een thuisduel met Ajax, wanneer FC Groningen op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. „Als ik eerlijk moet zijn, is het best zwaar”, geeft de verdediger toe. Mazraoui speelde met Ajax al zes Europese duels, vier competitiewedstrijden en dus een interland met Marokko. „Maar je moet negentig minuten gas blijven geven, anders ga je fouten maken. Dat heb ik zelf al ervaren”, verwijst de verdediger naar het voorronde Champions League-duel met Standard Luik, waarin hij in de slotfase een strafschop veroorzaakte.