KNGU zet turntrainer Nico Zijp op non-actief

Dat maakte Mark Meijer, technisch directeur van de KNGU, dinsdagmiddag bekend tijdens een persbijeenkomst op Sportcentrum Papendal in Arnhem. De gymnastiekunie heeft daarmee het advies overgenomen van de onafhankelijk aanklager van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dat advies kwam tot stand naar aanleiding van afzonderlijke individuele onderzoeken naar bij TeamNL betrokken trainers/coaches.

Zijp heeft volgens de officiële lezing een ordemaatregel opgelegd gekregen. Het is een tijdelijke maatregel, die in het belang van het onderzoek en de melders wordt genomen. „Het is nadrukkelijk geen strafmaatregel, dit betekent niet dat Nico schuldig is”, benadrukt Meijer. „Op de inhoud van de zaak kan ik verder niet ingaan.”

Tijdens het onderzoek kan ISR concluderen dat een ordemaatregel gewijzigd dient te worden, waarna het instituut met een nieuw advies voor de KNGU kan komen. Voor nu betekent het in elk geval dat topturnster Volleman niet samen met haar coach mag trainen; niet bij de club én niet op de tijdelijke centrale trainingslocatie van de nationale selectie in Nijmegen. „Dat is iets dat we samen gaan oplossen, ik ben ervan overtuigd dat Tischa goed wordt opgevangen door de andere coaches van de nationale ploeg”, verzekert Meijer.

De maatregel tegen Zijp is overigens opvallend. Vorige maand was de hoofdcoach van Topturnen Zuid in Den Bosch juist een van de trainers die zich tijdelijk vrijwillig terugtrok, om ruim baan te maken voor het onderzoek naar de misstanden binnen hun sport. „We moeten nu vooral goed luisteren na alles wat de oud-turnsters hebben meegemaakt”, zei Zijp. „Het mag nooit meer gebeuren dat iemand wordt getekend voor het leven door dingen die hij of zij in de sport heeft meegemaakt. Daarom moet nu prioriteit aan het onderzoek worden gegeven en dat mag niet worden vertroebeld.”

Zijp liet ook weten het onderzoek niet te vrezen. „Ik loop al dertig jaar mee en heb ook wel eens laten optekenen dat ik dingen heb gedaan die ik nu niet meer zou doen. Maar ik ben niet bang dat ik niet terug mag komen als TeamNL-coach. Mijn hart bloedt nu, omdat ik me terug moet trekken, maar omwille van het proces met de oud-turnsters is het wel nodig.”

