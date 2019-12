’Een balletje trappen met Cristiano Ronaldo’

,,Ons doel moet zijn om bij de winterstop niet meer laatste te staan”, aldus Meulensteen, die dit seizoen al drie goals heeft gemaakt. Daarmee is de verdediger gedeeld clubtopscorer met Sylla Sow. ,,Als verdediger is het je hoofdtaak om de nul te houden. Maar als je dan ook nog eens kunt scoren is dat de kers op de taart. De assist was geweldig (van Clint Leemans, red.) en ik won in de lucht van Willem Janssen.”

Meulensteen is in Engeland opgegroeid vanwege het werk van zijn vader, die jarenlang bij Manchester United heeft gewerkt en de rechterhand was van Sir Alex Ferguson. ,,Van mijn tweede tot en met mijn zeventiende heb ik in Engeland gewoond. Mijn Engels is ook beter dan mijn Nederlands. De familie woont daar nog steeds en ook al mijn vrienden zitten daar. Ik heb mijn voetbalopleiding in Engeland gehad bij Manchester United en Preston North End, maar ik ben geen typisch Engelse verdediger. Die zijn toch wat meer powerful. Ik denk dat het Nederlandse voetbal mij beter ligt.”

René Meulensteen Ⓒ AFP

Als jonge jongen kreeg Meulensteen junior een unieke kans om grote voetbalsterren van dichtbij te zien. ,,Ik mocht van mijn vader wel eens mee naar de training en dan zag ik spelers als Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Dimitar Berbatov en Carlos Tevez. Soms mocht ik een balletje met hen meetrappen.” Nu is Meulensteen zelf prof en zijn over de wereld reizende vader doet zijn best om zoveel mogelijk van de carrière van zijn zoon mee te krijgen. ,,Mijn vader is momenteel assistent-bondscoach van het nationale team van Australië. Als zijn agenda het toelaat, dan komt hij kijken. Hij is hartstikke trots dat ik in de Eredivisie voetbal.”