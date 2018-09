Cambuur bovenaan na missers van concurrenten

Kevin van Kippersluis en Justin Mathieu zorgden voor de Friese doelpunten en brachten de club uit Leeuwarden daarmee op de eerste plaats. Go Ahead Eagles, tot aan vrijdagavond nog zonder puntenverlies, ging namelijk verrassend onderuit bij Jong AZ. In Wijdewormer verloren de Deventenaren met 3-2. Treffers van Thomas Verheijdt en Richard van der Venne waren niet genoeg om de Alkmaarse goals van Ferdy Druijff (twee) en Jamie Jacobs weg te poetsen. Go Ahead blijft daardoor op twaalf punten staan, eentje minder dan Cambuur.

Ook NEC, dat net als Cambuur uit de eerste vier wedstrijden tien punten had verzameld, verkeek zich op een beloftenploeg. Tegen Jong PSV werd het in een spektakelstuk 4-4.

Ramselaar scherp

Sven Braken zette de Nijmegenaren met twee goals op een 2-0 voorsprong, maar via Matthias Verreth en Joël Piroe trok Jong PSV de stand nog voor rust gelijk. Twee treffers van Bart Ramselaar leken de Eindhovense beloften aan de zege te helpen, maar na de aansluitingstreffer van Ole Romeny bezorgde Josef Kvida diep in blessuretijd toch nog een punt. Achter Cambuur (13 punten) en Go Ahead Eagles (12 punten) staat NEC met 11 punten nu derde.

FC Twente won met 2-0 bij FC Dordrecht en heeft nu net als Almere City (dat met 3-1 won van Jong FC Utrecht) tien punten.