Goud voor Werth, nog geen ’oranje’ medailles

In het zadel van Glock’s Zonik werd hij zevende met 77.75 procent. Goud was er opnieuw met overmacht voor de Duitse Isabell Werth (86.25 %). De Amerikaanse Laura Graves reed voor een uitzinnig thuispubliek naar het zilver (81.72%). Het brons ging verrassend naar Charlotte Dujardin, die haar nieuwe jonge troef Freestyle reed (81.49%).

Hitte

Gal was uitermate tevreden met zijn prestatie. „Ik ben echt heel blij, ik had op dit moment niet meer kunnen verwachten van Zonik. Hij deed super zijn best voor me. Ik kan merken dat hij zich steeds meer thuis begint te voelen in de ring. Voorheen kon hij nog wel eens onder de indruk raken van een grote entourage, maar nu galoppeerde hij zelfverzekerd naar binnen. Gelukkig was hij nog niet zo bevangen door de hitte als sommige andere paarden. Bij paarden is dat niet anders dan bij mensen, de een heeft er meer last van dan de ander.”

Glock’s Dream Boy van Hans Peter Minderhoud had het beduidend zwaarder met de warmte. Hij moest het doen met een 20e plaats en 72.05 procent. Minderhoud: „Dream Boy miste wat energie en begon moe te worden. Daardoor ontstonden de fouten in de wisselseries. We zijn al tien dagen hier en onze paarden zijn niet gewend aan deze temperaturen.”

Witte-Vrees

Madeleine Witte-Vrees kreeg met haar Cennin een dikke fout in de tweede pirouette, waardoor ze afzakte naar een 22e plaats en 71.49 procent. Emmelie Scholtens kon met Apache ook niet de proef neer zetten die ze van te voren voor ogen had. Ze eindigde als 25e met 70.56 procent.

Zondag worden de individuele medailles van de kür op muziek verdeeld.